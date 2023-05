Stage de conte : initiation au récit de vie Rue de l’Étang du Roy, 13 mai 2023, .

Le récit de vie est une branche de l’art du conte dont l’objectif est de transformer le réel, qu’il soit quotidien ou extraordinaire, en œuvre d’art. Ce stage s’adresse aux débutants comme aux conteurs qui souhaitent découvrir ce répertoire particulier. Chacun devra venir avec une histoire en tête, issu du réel, quelle qu’elle soit et quel que soit son degré d’avancement..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 12:30:00.

Rue de l’Étang du Roy Salle des fêtes Maurice Hacault

Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Life storytelling is a branch of the art of storytelling whose objective is to transform the real, whether it is daily or extraordinary, into a work of art. This workshop is for beginners as well as for storytellers who wish to discover this particular repertoire. Everyone should come with a story in mind, from the real, whatever it is and whatever its degree of progress.

La narración de la vida es una rama del arte de contar historias cuyo objetivo es transformar lo real, ya sea cotidiano o extraordinario, en una obra de arte. Este taller se dirige tanto a principiantes como a narradores que deseen descubrir este repertorio particular. Todo el mundo debe venir con una historia en mente, del mundo real, sea cual sea y cualquiera que sea su grado de avance.

Die Lebensgeschichte ist ein Zweig der Erzählkunst, dessen Ziel es ist, die Realität, sei sie alltäglich oder außergewöhnlich, in ein Kunstwerk zu verwandeln. Dieser Workshop richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Erzähler, die dieses besondere Repertoire entdecken möchten. Jeder sollte eine Geschichte im Kopf haben, die aus dem Leben gegriffen ist, egal welche und wie weit sie fortgeschritten ist.

