2ème semaine des vacances de Toussaint : Hollow-Sport. Boit’J – Service jeunesse, 30 octobre 2023, .

Le Service Jeunesse propose des animations sur la deuxième semaine des vacances de Toussaint. Lors de cette semaine, les jeunes pourront participer à deux thématiques différentes.

Le début de la semaine sera sous la thématique d’Halloween, horreur, frissons, sursauts et Escape-game seront de la partie. Qui sera assez courageux pour surmonter ses angoisses ?

La fin de semaine sera sous la thématique de défis sportifs et de l’intercommunalité, viens rencontrer de nouveaux jeunes et partager des défis et challenges sportifs. Des sorties sont aussi prévues comme du laser game et du parcours sportifs.

Les jeunes ont la possibilité de s’inscrire à 2 formules différentes. Animations vacances en journée complète avec un accueil échelonné de 9h à 10h avant un temps d’animation de 10h à 17h ou aux animations de l’après-midi de 14h à 17h. Un accueil libre sera proposé sur les fins d’après-midi de 17h00 à 19h00.

Si votre adolescent est inscrit sur des journées complètes, le repas et le goûter sont fournis par le Service Jeunesse.

Les dossiers sont à retirer soit au collège, soit à la Boit’j, soit en ligne.

Attention, places limitées.

