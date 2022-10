Première semaine des vacances de Toussaint : Les mille et une nuits à la Boit’J. Boit’J – Service Jeunesse

Première semaine des vacances de Toussaint : Les mille et une nuits à la Boit’J. Boit’J – Service Jeunesse, 24 octobre 2022, . Première semaine des vacances de Toussaint : Les mille et une nuits à la Boit’J. 24 – 28 octobre Boit’J – Service Jeunesse Le Service Jeunesse propose des animations sur la première semaine des vacances. Lors de cette semaine, nous allons proposer aux jeunes de découvrir l’univers des « Mille et une […] Boit’J – Service Jeunesse Boit’J – Service Jeunesse , Cugnaux Le Service Jeunesse propose des animations sur la première semaine des vacances. Lors de cette semaine, nous allons proposer aux jeunes de découvrir l’univers des « Mille et une nuits ». En effet, la culture persane s’invite à la Boit’J les matins et les après-midis. Les jeunes auront la possibilité de participer à plusieurs grands jeux connus dans les pays de l’orient mais aussi de s’initier à la cuisine orientale qu’ils pourront déguster tous ensemble. Les jeunes ont la possibilité de s’inscrire à 2 formules différentes :

• Animations vacances en journée complète (obligation de s’inscrire sur la semaine entière) avec un accueil échelonné de 9h00 à 10h, avant un temps d’animation de 10h à 17h.

• Animations BOIT’J de 14h à 17h (si les horaires sont différents, ils seront notifiés sur le tableau).

• Si votre jeune est inscrit sur des journées complètes, le repas et le goûter sont fournis par le Service Jeunesse. Un accueil libre est proposé de 17h à 19h. Attention le nombre de places est limité. Le programme détaillé est disponible ci-dessous avec l’autorisation parentale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T02:00:00+02:00

2022-10-29T01:59:59+02:00

