Planning de janvier à mars de la Boit’J Boit’J • Parc du Manoir Cugnaux, 19 janvier 2024, Cugnaux.

Planning de janvier à mars de la Boit’J 19 janvier – 29 mars 2024 Boit’J • Parc du Manoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T01:00:00+01:00 – 2024-01-20T00:59:59+01:00

Fin : 2024-03-29T01:00:00+01:00 – 2024-03-30T00:59:59+01:00

Après les fêtes de fin d’année, la Boit’j est de retour pour te divertir et te proposer de nombreuses activités variées.

Tu as entre 11 et 25 ans et tu souhaites venir à la Boit’J ? Retrouves ci-dessous le flyer des animations du mercredi, du week-end de ce trimestre ainsi que les vacances scolaires de février 2024.

Pour t’inscrire au service Jeunesse, remplis le document d’inscription du Guichet Unique (2023-2024) et fournis les documents nécessaires.

Pour venir à la Boit’J, remplis la fiche d’inscription Boit’J et signe le règlement intérieur.

Boit’J • Parc du Manoir Boit’J • Parc du Manoir, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie