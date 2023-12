Chantier Permis AM Boit’J • Parc du Manoir Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

Haute-Garonne Chantier Permis AM Boit’J • Parc du Manoir Cugnaux, 8 janvier 2024, Cugnaux. Chantier Permis AM 8 – 19 janvier 2024 Boit’J • Parc du Manoir Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-08T01:00:00+01:00 – 2024-01-09T00:59:59+01:00

Fin : 2024-01-19T01:00:00+01:00 – 2024-01-20T00:59:59+01:00 De nombreux jeunes possèdent un scooter ou souhaitent en acquérir un. Pour pouvoir circuler en toute sécurité et légalité, les conducteurs doivent être titulaires du permis catégorie AM. Le service jeunesse (en partenariat avec le club de prévention) propose donc de financer le permis AM ainsi qu’une formation sur les gestes qui sauvent. En échange, les jeunes devront s’impliquer sur un chantier avec nous du 19 au 23 Février 2024. Pour s’inscrire, il faut avoir 14 ans au minimum et 18 ans au maximum. Le retrait et le retour des dossiers d’inscriptions se font du 8 au 19 Janvier 2024 à la Boit’J. Boit’J • Parc du Manoir Boit’J • Parc du Manoir, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Détails Catégories d’Évènement: Cugnaux, Haute-Garonne Autres Code postal 31270 Lieu Boit'J • Parc du Manoir Adresse Boit'J • Parc du Manoir, Cugnaux Ville Cugnaux Departement Haute-Garonne Lieu Ville Boit'J • Parc du Manoir Cugnaux Latitude 43.536961 Longitude 1.34428 latitude longitude 43.536961;1.34428

Boit'J • Parc du Manoir Cugnaux Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugnaux/