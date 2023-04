Quoi de neuf à la Boit’J ? Boit’J • Parc du Manoir Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

Haute-Garonne

Quoi de neuf à la Boit’J ? Boit’J • Parc du Manoir, 7 avril 2023, Cugnaux. Quoi de neuf à la Boit’J ? 7 avril – 30 juin Boit’J • Parc du Manoir Le planning de la belle saison est bouclé, le nouveau flyer est disponible ! Retrouve toute l’équipe de la Boit’J et découvre les activités auxquelles tu pourras participer : les ateliers du mercredi, les sorties et soirées du week-end et les vacances scolaires. Si tu n’es pas déjà inscrit.e au service Jeunesse, ne tarde pas. C’est simple, il te suffit de remplir le dossier du Guichet unique 2022-2023 que tu peux retirer au foyer du collège, à la Boit’J ou tu peux le télécharger dans le lien ci-dessous.

Pour venir à la Boit’J, remplis la fiche d’inscription Boit’J et signe le règlement intérieur. Boit’J • Parc du Manoir Boit’J • Parc du Manoir, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

