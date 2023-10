1ère semaine des vacances de Toussain : L’Omerta. Boit’J, 23 octobre 2023, .

1ère semaine des vacances de Toussain : L’Omerta. 23 – 27 octobre Boit’J

Pour la première semaine des vacances de Toussaint, le service Jeunesse propose une semaine autour de l’Omerta italienne du 23 au 27 octobre. Au cours de la semaine, les jeunes vont être plongés dans une ambiance mafieuse où la loi du silence sera imposée. Entre grands jeux, animations et sorties (Paintball et Waligator ) le programme sera riche et envié.

L’inscription se fera soit à la semaine, en journée complète de 9h à 17h, soit en après-midi, un accueil libre sera proposé sur les fins d’après-midi de 17h à 19h.

Les dossiers sont à retirer au collège, à la Boit’j ou directement en ligne.

Attentions, les places sont limitées.

Boit’J Boit’J, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T02:00:00+02:00 – 2023-10-24T01:59:59+02:00

2023-10-27T02:00:00+02:00 – 2023-10-28T01:59:59+02:00