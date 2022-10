Deuxième semaine des vacances de Toussaint : chantier Magic pour les 11-17 ans Boit’J

Deuxième semaine des vacances de Toussaint : chantier Magic pour les 11-17 ans Boit’J, 2 novembre 2022, . Deuxième semaine des vacances de Toussaint : chantier Magic pour les 11-17 ans 2 – 4 novembre Boit’J Pour ces vacances, le Service Jeunesse propose un chantier / contrepartie dans l’univers du jeu Magic. Les jeunes travailleront sur le matériel du « Club Magic » du collège, […] Boit’J Boit’J, Cugnaux Pour ces vacances, le Service Jeunesse propose un chantier / contrepartie dans l’univers du jeu Magic. Les jeunes travailleront sur le matériel du « Club Magic » du collège, création de boites de rangement en bois, création d’outil d’apprentissage. Nous organiserons également les actions du club sur l’année à venir. En contrepartie de leur investissement, nous proposerons une après midi « Draft » : format de jeu avec ouverture de boosters, composition d’un deck et tournoi sur l’après midi avec les decks formés. L’inscription se fera obligatoirement sur 3 journées complètes de 9h à 17h. Un accueil libre sera proposé sur les fins d’après-midi jusqu’à 19h. Les repas et goûters seront pris en charge par le service jeunesse. Attention, places limitées.

