Halloween à la Boit’J Boit’J

Halloween à la Boit’J Boit’J, 31 octobre 2022, . Halloween à la Boit’J Lundi 31 octobre, 01h00 Boit’J Pour cette journée particulière, le service jeunesse propose une après midi et une soirée thématique Halloween. Pendant l’après midi, un atelier cuisine avec l’association […] Boit’J Boit’J, Cugnaux Pour cette journée particulière, le service jeunesse propose une après midi et une soirée thématique Halloween. Pendant l’après midi, un atelier cuisine avec l’association « Gourmandista » pour préparer le buffet du soir qui accompagnera la soirée Casino. Il ne serait pas étonnant que quelques surprises arrivent en soirée. Préparez-vous à la rencontre avec les fantômes du Manoir. Nous vous proposons soit une inscription uniquement en après midi (13h30-17h) pour la préparation du buffet du soir et la préparation de déguisements soit une inscription après midi et soirée (13h30-22h30) pour la dégustation du repas et une soirée casino en plus de l’après midi. Attention, les places sont limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T01:00:00+01:00

2022-11-01T00:59:59+01:00

Détails Autres Lieu Boit'J Adresse Boit'J, Cugnaux lieuville Boit'J