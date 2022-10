Infos Jeunes 2022-2023 pour les 14/25 ans Boit’j

Infos Jeunes 2022-2023 pour les 14/25 ans Boit’j, 3 octobre 2022, . Infos Jeunes 2022-2023 pour les 14/25 ans 3 octobre 2022 – 30 juin 2023 Boit’j Le service jeunesse propose de nombreuses actions pour les grands jeunes avec pour mission de les accompagner vers l’autonomie en les informant et les orientant. Nous proposons des […] Boit’j Boit’j, Cugnaux Le service jeunesse propose de nombreuses actions pour les grands jeunes avec pour mission de les accompagner vers l’autonomie en les informant et les orientant.

Nous proposons des permanences au sein du lycée, des chantiers jeunes avec rémunération, des financements pour le permis de conduire, des stages pour se préparer aux situations d’entretien … Rapprochez-vous de la Boit’j ! Des temps plus ludiques sont aussi proposés comme le projet radio, musique et plusieurs évènements festifs. Ci-joint le programme en détail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T02:00:00+02:00

2023-07-01T01:59:59+02:00

Détails Autres Lieu Boit'j Adresse Boit'j, Cugnaux lieuville Boit'j