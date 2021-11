Boîtes de Noël solidaires Crépy-en-Valois, 8 décembre 2021, Crépy-en-Valois.

Boîtes de Noël solidaires Crépy-en-Valois

2021-12-08 – 2021-12-08

Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois

Opération Boîtes de Noël solidaires qui aura lieu les mercredis 8 et 15 décembre et les vendredis 10 et 17 décembre de 17h15 à 19h.

Le principe : glissez dans une boîte à chaussure quelque chose de chaud, de savoureux pour les papilles, un loisir, un mot doux, un produit de beauté et ce que vous voulez. Emballez votre boîte et c’est parti ! Précisez sur la boîte si le cadeau est mixte ou plutôt pour une femme ou un homme.

Les permanences se tiendront dans le hall de l’espace Rameau à Crépy-en-Valois.

Merci pour votre générosité.

Les boîtes seront données à la Croix rouge de Crépy-en-Valois le 17 décembre 2021 pour distribution avant Noël !

+33 3 44 59 44 44

Crépy-en-Valois

