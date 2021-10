Laval Le Théâtre Laval, Mayenne Boîtes à souvenirs et autres histoires de famille · Exposition de Nathalie Baudry Le Théâtre Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Boîtes à souvenirs et autres histoires de famille · Exposition de Nathalie Baudry Le Théâtre, 6 mai 2022, Laval. Boîtes à souvenirs et autres histoires de famille · Exposition de Nathalie Baudry

du vendredi 6 mai 2022 au vendredi 24 juin 2022 à Le Théâtre

L’artiste collectionne aussi toutes formes de boîtes, les grandes en bois et les petites en métal. Par le principe du collage, elle assemble ses photos dans ses boîtes, ajoute ses mots et donne naissance à des histoires poétiques qui font écho à nos propres souvenirs. La photo de famille est ici envisagée comme un merveilleux support pour aller à la rencontre de l’autre, approcher une part fascinante d’altérité et de mystère : fascinant pour ce que ces photos anciennes nous apprennent, mais aussi pour ce qu’elles ne nous disent pas. Face à elles, on se souvient, on raconte, on se questionne. Une magnifique exposition qui éclaire d’une lumière nouvelle ces trésors du passé.

Entrée libre

Dans les brocantes et vide-greniers, Nathalie Baudry chine un drôle de patrimoine délaissé par ses propriétaires : les portraits anciens et photos de famille. Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T12:30:00;2022-05-06T13:30:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T12:30:00;2022-05-10T13:30:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T12:30:00;2022-05-11T13:30:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T12:30:00;2022-05-13T13:30:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T12:30:00;2022-05-17T13:30:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T12:30:00;2022-05-18T13:30:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T12:30:00;2022-05-20T13:30:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T12:30:00;2022-05-24T13:30:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T12:30:00;2022-05-25T13:30:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T13:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T12:30:00;2022-05-27T13:30:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T12:30:00;2022-05-31T13:30:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T12:30:00;2022-06-01T13:30:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T13:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T12:30:00;2022-06-07T13:30:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T12:30:00;2022-06-08T13:30:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T13:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T12:30:00;2022-06-10T13:30:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T12:30:00;2022-06-14T13:30:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T12:30:00;2022-06-15T13:30:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T13:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T12:30:00;2022-06-17T13:30:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-21T10:00:00 2022-06-21T12:30:00;2022-06-21T13:30:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T12:30:00;2022-06-22T13:30:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T13:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T12:30:00;2022-06-24T13:30:00 2022-06-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Le Théâtre Adresse 34 Rue de la Paix, laval Ville Laval lieuville Le Théâtre Laval