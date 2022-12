BOÎTE POSTALE par la compagnie les Baladins du rire – Contes et Lumières Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire Derrière son petit bureau de poste mobile, Chloé transforme les dessins des enfants

en véritables tampons. Grâce à Chloé et Michèle, votre enfant repartira avec un tampon qu’il aura lui-même imaginé et dessiné. Un atelier créatif et décalé pour le plus grand plaisir des enfants. Le tampon est prêt ! Il ne reste plus qu’à l’essayer !

NB : chaque enfant repart avec son tampon mais l’encreur n’est pas fourni.

Durée : 1h / À partir de 4 ans

