BLANKASS Boîte Noire – Halle Verrière Meisenthal, 10 novembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

« Si possible heureux » est le 7e album studio des frères Ledoux. Un album chaleureux, moderne, pop et optimiste. Un album de copains aussi. À l’image de la chanson titre, un duo avec la relève, Gauvain Sers, qui n’a pas oublié qu’avec Renaud, pour lui, il y avait eu aussi BLANKASS. Bijou pop délicieux déclinant vieillissement, accomplissement et plaisir. Autres copains de la bande : Stephan Eicher qui pose sa voix d’ancien punk (lui aussi) sur un texte se demandant à quel moment l’humanité a merdé « Un million », et Vianney. Fan de toujours, ce dernier offre son timbre si particulier à « Manqué », lignes imaginées par Guillaume après avoir vu un reportage sur deux frères biologiques séparés par la vie et qui se rencontrent pour la première fois.. Tout public

Vendredi 2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 23:30:00. 31 EUR.

Boîte Noire – Halle Verrière Site Verrier

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



« Si possible heureux » is the Ledoux brothers’ 7th studio album. A warm, modern, pop and optimistic album. An album of friends, too. Just like the title track, a duet with up-and-coming star Gauvain Sers, who hasn’t forgotten that Renaud, for him, was also BLANKASS. A delightful pop gem about aging, fulfillment and pleasure. Other friends in the band: Stephan Eicher, who lays his former punk voice (as does he) on a lyric wondering at what point humanity screwed up « Un million », and Vianney. A lifelong fan, the latter lends his distinctive timbre to « Manqué », lines imagined by Guillaume after seeing a news report about two biological brothers separated by life who meet for the first time.

« Si possible heureux » es el 7º álbum de estudio de los hermanos Ledoux. Un álbum cálido, moderno, pop y optimista. Un álbum de amigos, también. Como la canción que da título al disco, un dúo con la joven promesa Gauvain Sers, que no ha olvidado que Renaud y él también tuvieron BLANKASS. Una deliciosa joya pop sobre el envejecimiento, la plenitud y el placer. Otros amigos del grupo: Stephan Eicher, que pone su antigua voz punk (como él) a unas letras que se preguntan en qué momento la humanidad metió la pata con « Un millón », y Vianney. Fan de toda la vida, Vianney presta su timbre característico a « Manqué », versos que Guillaume ideó tras ver un documental sobre dos hermanos biológicos separados por la vida que se encuentran por primera vez.

« Si possible heureux » ist das siebte Studioalbum der Brüder Ledoux. Ein warmes, modernes, poppiges und optimistisches Album. Auch ein Album der Freunde. So wie der Titelsong, ein Duett mit dem Nachwuchsmusiker Gauvain Sers, der nicht vergessen hat, dass Renaud für ihn auch BLANKASS war. Ein köstliches Pop-Juwel, in dem es um das Altern, die Erfüllung und das Vergnügen geht. Weitere Freunde der Band sind Stephan Eicher, der seine Stimme als ehemaliger Punk (auch er) über einen Text legt, in dem es um die Frage geht, wann die Menschheit « Un million » vermasselt hat, und Vianney. Guillaume hatte sich diese Zeilen ausgedacht, nachdem er eine Reportage über zwei leibliche Brüder gesehen hatte, die durch das Leben getrennt wurden und sich zum ersten Mal begegnen.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT DU PAYS DE BITCHE