Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité. 2h 09min / Thriller, Drame De Yann Gozlan Par Yann Gozlan, Simon Moutaïrou Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T20:30:00 2021-09-29T22:30:00;2021-10-02T17:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T17:00:00 2021-10-03T19:00:00

