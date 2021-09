Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy BOITE NOIRE Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

BOITE NOIRE Cinéma d’Erquy, 25 septembre 2021, Erquy. BOITE NOIRE

Cinéma d’Erquy, le samedi 25 septembre à 20:30

Durée : 2h 9min Réalisateur : Yann Gozlan Interprètes : Pierre Niney, Lou De Laâge, André Dussollier, Sébastien Pouderoux, Olivier Rabourdin Synopsis : Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité. drame, thriller Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy