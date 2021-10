Saint-Pierre Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Boîte Noire Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Boîte Noire Centre Culturel et Sportif, 4 novembre 2021, Saint-Pierre. Boîte Noire

Centre Culturel et Sportif, le jeudi 4 novembre à 21:00

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce jeudi 4 novembre un film De Yann Gozlan : Boite Noire. Synopsis : Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité. Ouverture des portes à 20h30, début du film à 21h00.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

Au CCS Centre Culturel et Sportif Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T21:00:00 2021-11-04T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Pierre Autres Lieu Centre Culturel et Sportif Adresse Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Ville Saint-Pierre lieuville Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre