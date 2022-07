Boite noire, 13 octobre 2022, .

Boite noire



2022-10-13 19:00:00 – 2022-10-13

« Boîte Noire » est une expérience de cirque réflexif. Elle s’adresse aux adolescent.e.s, aux jeunes adultes, aux femmes et aux hommes. Ce spectacle met en scène des corps de femmes afin d’examiner les manières dont la sexualité au sens large (drague, séduction, érotisme, pornographie, pratiques sexuelles, orientations et inclinaisons hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles) et ses représentations (liées aux pratiques) s’articulent avec la domination masculine.



Inspiré de nombreux écrits, de recherches sociologiques, d’expériences personnelles, de témoignages, le corps des artistes interprètent ce que ces histoires et anecdotes ont d’universel.



Distribution

Conception, scénographie, mise en scène Coline Garcia

Autrice, Dramaturge Haïla Hessou

Interprétation Noémie Deumié ; Claire Gimatt ; Léa Leprêtre ; Diane Gossiome

Assistante à la mise en scène Amanda Homa

Régie Générale Julie Malka

Construction Pierre Pailles

Développement Julie Malka

Production Cie SCoM – Coline Garcia



La compagnie

La compagnie Sterno Circo Occipito Mastoïdienne est une compagnie de cirque contemporain créée en 2016 par Coline Garcia avec le désir de stimuler l’innovation et la création jeune public. Depuis, la SCoM explore des thèmes centraux de la vie quotidienne autour desquels se forme la construction de nos identités.

Cirque contemporain autour du corps des femmes et des représentations de leur corps.

« Boîte Noire » est une expérience de cirque réflexif. Elle s’adresse aux adolescent.e.s, aux jeunes adultes, aux femmes et aux hommes. Ce spectacle met en scène des corps de femmes afin d’examiner les manières dont la sexualité au sens large (drague, séduction, érotisme, pornographie, pratiques sexuelles, orientations et inclinaisons hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles) et ses représentations (liées aux pratiques) s’articulent avec la domination masculine.



Inspiré de nombreux écrits, de recherches sociologiques, d’expériences personnelles, de témoignages, le corps des artistes interprètent ce que ces histoires et anecdotes ont d’universel.



Distribution

Conception, scénographie, mise en scène Coline Garcia

Autrice, Dramaturge Haïla Hessou

Interprétation Noémie Deumié ; Claire Gimatt ; Léa Leprêtre ; Diane Gossiome

Assistante à la mise en scène Amanda Homa

Régie Générale Julie Malka

Construction Pierre Pailles

Développement Julie Malka

Production Cie SCoM – Coline Garcia



La compagnie

La compagnie Sterno Circo Occipito Mastoïdienne est une compagnie de cirque contemporain créée en 2016 par Coline Garcia avec le désir de stimuler l’innovation et la création jeune public. Depuis, la SCoM explore des thèmes centraux de la vie quotidienne autour desquels se forme la construction de nos identités.

dernière mise à jour : 2022-07-01 par