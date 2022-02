Boîte de Nuits – La toute Petite Compagnie maison Folie Wazemmes, 2 avril 2022, Lille.

Boîte de Nuits – La toute Petite Compagnie

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à maison Folie Wazemmes

_**A partir de 3 ans.**_ M. Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable (oui oui ceux des chansons, des comptines et des légendes!) et ils vont vous raconter leur fabuleux voyage au pays du Sommeil ! Explorez un univers musical, sonore ou visuel où se mêlent tendresse et poésie pour aborder avec humour et sensibilité les thèmes du dodo, les rituels du coucher et les mystères de la nuit… _Création, composition, textes : Clément Paré et Greg Escolin_ _Regard extérieur : Nicolas Turon_ _Lumières : Fred Masson_ _Scénographie : Claire Jouët-Pastré_ _Costumes : Pauline Gauthier_ **Billetterie en ligne :** [**[https://billetterie-spectacles.lille.fr](https://billetterie-spectacles.lille.fr)**](https://billetterie-spectacles.lille.fr) Plus d’informations : Maison Folie Wazemmes, 70 rue des Sarrazins, 59000 Lille 0320782023 **Dans le cadre du Festival Maxi’Mômes, du 30 mars au 9 avril, dans les maisons Folie Wazemmes et Moulins.**

Théâtre pour les enfants et leur famille.

maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T11:50:00;2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T16:50:00