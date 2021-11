Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Boîte aux lettres du Père-Noël Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Boîte aux lettres du Père-Noël Saint-Briac-sur-Mer, 1 décembre 2021, Saint-Briac-sur-Mer. Boîte aux lettres du Père-Noël Rue de la Mairie Place de la mairie Saint-Briac-sur-Mer

2021-12-01 – 2021-12-13 Rue de la Mairie Place de la mairie

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Envie d’écrire au Père Noël, la mairie s’occupe d’envoyer vos courriers au Pôle Nord. Venez déposer vos lettres et dessins, avant le 13 décembre, dans la boîte aux lettres prévue à cet effet, en face de la mairie, place Tony Vaccaro (N’oubliez pas vos nom, prénom et adresse au dos du dessin ou de la lettre). A vos stylos. Gratuit. Du mercredi 1er au lundi 13 décembre 2021 – Place Tony Vaccaro mairie@saintbriac.fr +33 2 99 88 32 34 Envie d’écrire au Père Noël, la mairie s’occupe d’envoyer vos courriers au Pôle Nord. Venez déposer vos lettres et dessins, avant le 13 décembre, dans la boîte aux lettres prévue à cet effet, en face de la mairie, place Tony Vaccaro (N’oubliez pas vos nom, prénom et adresse au dos du dessin ou de la lettre). A vos stylos. Gratuit. Du mercredi 1er au lundi 13 décembre 2021 – Place Tony Vaccaro Rue de la Mairie Place de la mairie Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Rue de la Mairie Place de la mairie Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville Rue de la Mairie Place de la mairie Saint-Briac-sur-Mer