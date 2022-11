Boîte aux lettres du Père Noël Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-12-10 – 2022-12-20

Ille-et-Vilaine Pleurtuit Ille-et-Vilaine Début décembre, les enfants pourront déposer leurs lettres de souhaits dans la boîte aux lettres du Père-Noël. Vous trouverez une boîte à lettre à la médiathèque et une seconde sur la place du Général de Gaulle. +33 2 99 88 41 13 Place du Général de Gaulle Place du Général Charles de Gaulle Pleurtuit

