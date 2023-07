Une balade sur les hauteurs d’Oloron Boîte à livres Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Une balade sur les hauteurs d’Oloron Boîte à livres Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie. Une balade sur les hauteurs d’Oloron 16 et 17 septembre Boîte à livres Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre. À récupérer dans la boîte à livres de la place Saint-Pierre. L’association TRAM-E, vous invite à vous procurer un « Plan balade » conçu par l’artiste Fanny Garcia pour vous guider dans une promenade sensible du quartier Sainte-Croix. Cette micro-édition à été réalisée en juin 2021 sur invitation de l’association TRAM-E. Co-édition par « Bon Pour 1 Tour » er par TRAM-E.

Renseignement : trame.association@gmail.com Boîte à livres Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 64400 Oloron Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:trame.association@gmail.com »}] Boîte à livre, sur le côté de la cathédrale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

