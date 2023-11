Lettres du monde : Bingo littéraire avec Eduardo Berti Boîte à Laver Laroque-Timbaut, 26 novembre 2023, Laroque-Timbaut.

Laroque-Timbaut,Lot-et-Garonne

Bingo littéraire avec Eduardo Berti, membre de l’Oulipo depuis juin 2014.

Ecrivain, traducteur et journaliste culturel espagnole..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Boîte à Laver Rue Monplaisir

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Literary bingo with Eduardo Berti, Oulipo member since June 2014.

Spanish writer, translator and cultural journalist.

Bingo literario con Eduardo Berti, miembro del Oulipo desde junio de 2014.

Escritor, traductor y periodista cultural español.

Literarisches Bingo mit Eduardo Berti, seit Juni 2014 Mitglied von Oulipo.

Spanischer Schriftsteller, Übersetzer und Kulturjournalist.

