BOÎTE À JEUX OASIS ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARYSE HILSZ, 14 août 2021, Paris.

BOÎTE À JEUX OASIS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARYSE HILSZ, le samedi 14 août à 15:00

La Boîte à jeux Oasis, qu’est-ce que c’est ? Ce sont des activités adaptées aux âges et aux caractères divisées en plusieurs parcours pour un public mixte et intergénérationnel. La sensibilisation au développement durable reste évidemment au cœur de ce projet à travers des activités ludiques. Jeux de société, badminton, volley, trottinettes, yoga, double dutch, coloriages, danse : il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Entrée libre et gratuite

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARYSE HILSZ 20 rue Maryse Hilsz 75020 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T15:00:00 2021-08-14T17:00:00