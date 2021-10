Paris Cour Oasis Alviset île de France, Paris Boîte à jeux Oasis Cour Oasis Alviset Paris Catégories d’évènement: île de France

Sport ? Dessin ? Jeux ? Si tu es intéressé.e, alors nous t’attendons dans la cour de l’école ! Pendant les vacances de la Toussaint, profite de tes activités favorites et de la fraîcheur de notre cour Oasis. La Boîte à jeux Oasis, qu’est-ce que c’est ? Ce sont des activités adaptées aux âges et aux caractères divisées en plusieurs parcours pour un public mixte et intergénérationnel. La sensibilisation au développement durable reste évidemment au cœur de ce projet à travers des activités ludiques. Jeux de société, badminton, volley, trottinettes, yoga, double dutch, coloriages, danse : il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! COUR OASIS ? Depuis 2018, le programme Oasis FEDER verdit les cours d’écoles parisiennes afin de lutter contre le réchauffement climatique. Découvrez ces nouveaux îlots de fraîcheur près de chez vous et profitez des animations culturelles, sportives et solidaires proposées par les associations locales et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement ! Plus d’informations sur le programme Oasis FEDER et les ouvertures de la cour Alviset : https://daiclic.org/ecole-pierre-alviset/ Pour information, les masques sont obligatoires dans la cour dès l’âge de 11 ans. Animations -> Loisirs / Jeux Cour Oasis Alviset 10 rue de Mirbel Paris 75005

7 : Censier – Daubenton (55m) 7 : Place Monge (249m)

Contact : Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement https://daiclic.org/cours-oasis/ https://twitter.com/ligueparis?lang=fr

Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement

