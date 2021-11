BOITE À GANTS – THÉÂTRE EN AUTOMNE Le Croisic, 10 novembre 2021, Le Croisic.

BOITE À GANTS – THÉÂTRE EN AUTOMNE Le Croisic

2021-11-10 – 2021-11-10

Le Croisic 44490

Boîte à gants

Théâtre en Automne

La Toute Petite Compagnie

Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usage et oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants.

Quels rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler déjanté, une ancienne vedette du music-hall, une pêche miraculeuse, un couple arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un jardin secret ?

Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et surtout avec beaucoup d’humour !

Informations et billetterie

Hôtel de ville – service Culture, Office de tourisme ou sur place, le jour du spectacle.

Tarifs : 10,00 € (tarif plein) / 5,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR)

Profiter de la formule d’abonnement individuel de la salle Jeanne d’Arc en choisissant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2021/2022 de la salle Jeanne d’Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic.

Le Croisic

dernière mise à jour : 2021-10-27 par