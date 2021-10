Paris Galerie du Montparnasse île de France, Paris “BOITAQUEER PRESENTS” à la Galerie du Montparnasse Galerie du Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

“BOITAQUEER PRESENTS” à la Galerie du Montparnasse Galerie du Montparnasse, 6 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 6 au 17 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 21h

gratuit

L’association BOITAQUEER présente des œuvres d’artistes LGBTQI+ à la Galerie du Montparnasse dans le cadre du Festival le 14e des Fiertés. L’association BOITAQUEER présente des œuvres d’artistes LGBTQI+: Célin Le Gouail Instagram Chill Okubo Site Emilie Plateau Site Hélène Fromen Site Héloïse Farago Instagram Hina Hundt Site Juliana Dorso Site Maya Minhindou Site OH MU Instagram Quentin Houdas Site La perspective est simple : croiser les points de vue situés et les médiums à partir de corps queers. Expositions -> Art Contemporain Galerie du Montparnasse 55 rue du Montparnasse Paris 75014

6 : Edgar Quinet (197m) 4 : Vavin (242m)

Contact :BOITAQUEER boitaqueer@gmail.com https://www.instagram.com/boitaqueer/ boitaqueer@gmail.com Expositions -> Art Contemporain Queer Lgbt;Les Nuits;Expos

