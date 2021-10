Paris Galerie du Montparnasse île de France, Paris « BOITAQUEER CELEBRATES » à la Galerie du Montparnasse Galerie du Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« BOITAQUEER CELEBRATES » à la Galerie du Montparnasse Galerie du Montparnasse, 10 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 19h30 à 23h30

gratuit

BOITAQUEER CELEBRATES se veut un vernissage festif et bienveillant En plus des œuvres exposées les convives pourront assister à divers performances/événements musicaux : 20h30 : performance « Back/Bridge » de l’artiste Habibitch 22h : « Karaoqueer » de la BIG UP COMPAGNIE de Lulu Hanoy 23h : l’artiste VIKKEN viendra clôturer ce vernissage par un DJ-SET. Événements -> Fête / Parade Galerie du Montparnasse 55 rue du montparnasse Paris 75014

6 : Edgar Quinet (197m) 4 : Vavin (242m)

Contact :BOITAQUEER boitaqueer@gmail.com https://www.instagram.com/boitaqueer/ boitaqueer@gmail.com Événements -> Fête / Parade Queer Lgbt;Les Nuits;Expos

Date complète :

2021-11-10T19:30:00+01:00_2021-11-10T23:30:00+01:00

Boitaqueer

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Galerie du Montparnasse Adresse 55 rue du montparnasse Ville Paris lieuville Galerie du Montparnasse Paris