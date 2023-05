Apéro Jazz BOISSY-MAUGIS, 9 septembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Une quizaine de musiciens autour d’un apéro.

Pratique : Une organisation du comité des fêtes de Boissy-Maugis..

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-09 . .

BOISSY-MAUGIS

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



A group of musicians around an aperitif.

Practical : An organization of the festival committee of Boissy-Maugis.

Un grupo de músicos alrededor de un aperitivo.

Práctico: Una organización del comité de fiestas de Boissy-Maugis.

Ein Dutzend Musiker bei einem Aperitif.

Praktische Informationen: Eine Organisation des Festkomitees von Boissy-Maugis.

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme