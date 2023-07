Animation musicale sur le marché Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne, 3 septembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Dans le cadre du festival du tango argentin (8-9-10 septembre) à Rémalard en Perche, animation musicale assurée par le guitariste Sergio Rodriguez sur le marché de producteurs et d’artisans sur la place Jean Marais de Boissy-Maugis,.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



As part of the Argentinian Tango Festival (September 8-9-10) in Rémalard en Perche, musical entertainment provided by guitarist Sergio Rodriguez at the farmers’ and craftsmen’s market on Place Jean Marais in Boissy-Maugis,

En el marco del Festival de Tango Argentino (8-9-10 de septiembre) de Rémalard en Perche, animación musical a cargo del guitarrista Sergio Rodríguez en el mercado de agricultores y artesanos de la plaza Jean Marais, en Boissy-Maugis,

Im Rahmen des Festivals des argentinischen Tangos (8.-9.-10. September) in Rémalard en Perche musikalische Unterhaltung durch den Gitarristen Sergio Rodriguez auf dem Bauern- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Platz Jean Marais in Boissy-Maugis,

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme