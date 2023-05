3ème anniversaire du marché de producteurs et artisans Boissy-Maugis, 16 juillet 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Animation musicale et petite restauration à l’occasion du troisième anniversaire du marché de producteurs et d’artisans..

2023-07-16 à 08:30:00 ; fin : 2023-07-16 . .

Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Musical entertainment and small catering on the occasion of the third anniversary of the farmers’ and craftsmen’s market.

Animación musical y pequeña restauración con motivo del tercer aniversario del mercado de agricultores y artesanos.

Musikalische Unterhaltung und kleine Snacks anlässlich des dritten Geburtstags des Bauern- und Kunsthandwerkermarkts.

