Harmonie du soir, bonsoir ! Boissy-Maugis, 14 avril 2023, Cour-Maugis sur Huisne .

Harmonie du soir, bonsoir !

C’est quoi jouer en Mib et en Do ? Initiation aux bases de la musique. Comprendre facilement les gammes et les tonalités. Animé par Daniel.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis.

lescarbille@lecafedecourmaugis.fr https://www.lecafedecourmaugis.fr/

