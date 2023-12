Chorale « Les voix du coeur » chants de Noël Boissy-lès-Perche Catégories d’Évènement: Boissy-lès-Perche

Début : 2023-12-16 17:00:00

fin : 2023-12-16 Les amis de la cour pétral vous propose d’écouter des chants de Noël par la chorale « les voix du cœur ». Participation libre au bénéfice d’orphelinats en Afrique..

