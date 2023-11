Foire à la puériculture et aux jouets Boissy-lès-Perche, 3 décembre 2023, Boissy-lès-Perche.

Boissy-lès-Perche,Eure-et-Loir

L’APE de Boissy-lès-Perche organise une foire à la puériculture et aux jouets. Venez nombreux pour trouver le jouet qui fera plaisir à votre enfant. Buvette et petite restauration sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Boissy-lès-Perche 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The APE de Boissy-lès-Perche is organizing a nursery and toy fair. Come one, come all to find the toy that will please your child. Refreshments and snacks on site.

La APE de Boissy-lès-Perche organiza una feria de la guardería y el juguete. Vengan todos para encontrar el juguete que más le guste a su hijo. Refrescos y tentempiés disponibles in situ.

Die Elternvereinigung von Boissy-lès-Perche organisiert einen Kinderpflege- und Spielzeugmarkt. Kommen Sie zahlreich, um das Spielzeug zu finden, das Ihrem Kind Freude bereiten wird. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT DU PERCHE