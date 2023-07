Journées européennes du patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Pierre e Boissy-Lès-Perche Boissy-lès-Perche, 16 septembre 2023, Boissy-lès-Perche.

Boissy-lès-Perche,Eure-et-Loir

Visite libre de l’église Saint-Pierre Elle remonte sans doute à la fin du Xe siècle, mais l’édifice actuel est beaucoup plus récent. Le portail date de 1770 et le collatéral de 1556. On observe une riche statuaire de la première moitié du XVIe siècle ainsi que deux vitraux des XIVe et XVIe siècles..

Boissy-lès-Perche 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Free visit of Saint-Pierre church It probably dates back to the end of the 10th century, but the current building is much more recent. The portal dates from 1770 and the side aisle from 1556. The church features rich statuary from the first half of the 16th century, as well as two stained glass windows from the 14th and 16th centuries.

Visita gratuita de la iglesia Saint-Pierre Probablemente data de finales del siglo X, pero el edificio actual es mucho más reciente. El portal data de 1770 y la nave lateral de 1556. Cuenta con una rica estatuaria de la primera mitad del siglo XVI y dos vidrieras de los siglos XIV y XVI.

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Pierre Sie geht wahrscheinlich auf das Ende des 10. Jahrhunderts zurück, das heutige Gebäude ist jedoch viel jünger. Das Portal stammt aus dem Jahr 1770 und das Seitenschiff aus dem Jahr 1556. Es gibt eine reiche Statue aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sowie zwei Glasfenster aus dem 14. und 16.

