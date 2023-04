Vide grenier Boissy-lès-Perche Catégories d’Évènement: Boissy-lès-Perche

Eure-et-Loir

Vide grenier, 14 mai 2023, Boissy-lès-Perche . Boissy-lès-Perche ,Eure-et-Loir , Vide grenier Boissy-lès-Perche Eure-et-Loir

2023-05-14 – 2023-05-14 Boissy-lès-Perche

Eure-et-Loir . Vide grenier réservé aux particuliers et associations sur inscriptions . Petite restauration et buvette sur place. Tarif 1 € le mètre linéaire. Vide grenier réservé aux particuliers et associations sur inscriptions . Petite restauration et buvette sur place. Tarif 1 € le mètre linéaire. fabie.van@orange.fr +33 6 27 81 39 18 comioté des fêtes

Boissy-lès-Perche

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Boissy-lès-Perche, Eure-et-Loir Autres Lieu Boissy-lès-Perche Adresse Boissy-lès-Perche Eure-et-Loir Ville Boissy-lès-Perche Departement Eure-et-Loir Tarif Lieu Ville Boissy-lès-Perche

Vide grenier 2023-05-14 was last modified: by Vide grenier Boissy-lès-Perche 14 mai 2023 Boissy-lès-Perche Boissy-lès-Perche Eure-et-Loir Eure-et-Loir

Boissy-lès-Perche Eure-et-Loir