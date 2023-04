Le jour de la terre, 22 avril 2023, Boissy-lès-Perche.

A 14h, Visite guidée de la Cour Pétral. Ensuite, Cédric de l’association « Perchés de nature » vous fera découvrir la faune dans notre environnement, suivie d’une rencontre à la bibliothèque sur le livre La vie des arbres. Collation et échanges autour de livre..

Boissy-lès-Perche 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



At 2pm, guided tour of the Cour Pétral. Then, Cédric from the association « Perchés de nature » will make you discover the fauna in our environment, followed by a meeting at the library on the book La vie des arbres. Snacks and exchanges around the book.

A las 14 h, visita guiada a la Cour Pétral. A continuación, Cédric, de la asociación « Perchés de nature », le hará descubrir la fauna de nuestro entorno, seguido de un encuentro en la biblioteca sobre el libro La vie des arbres. Merienda y debate en torno al libro.

Um 14 Uhr, Geführter Rundgang durch den Petralhof. Anschließend zeigt Ihnen Cédric vom Verein « Perchés de nature » die Fauna in unserer Umgebung, gefolgt von einem Treffen in der Bibliothek über das Buch La vie des arbres (Das Leben der Bäume). Imbiss und Austausch rund um das Buch.

