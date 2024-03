BOISSON D’AVRIL – Agence Soif X Floréal Belleville Floréal Belleville Paris, lundi 1 avril 2024.

Le lundi 01 avril 2024

de 12h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Lundi 1er avril, jour de Pâques, de poissons d’avril dans le dos et de chocolats dénichés dans l’herbe. Cette année, en collaboration avec SOIF, on y ajoute une grande marrade, un gueuleton joyeux et des déhanchés chaleureux…

Côté restaurant, de 12h à 23h en continu : carte blanche à Claire Le Boudouil aka @cheffeclaire— Ancienne du Châteaubriand et de Jones, aujourd’hui au Chantoiseau, cette amatrice de cuisine française et de beurre aura le champ libre pour vous faire goûter sa cuisine habitée. Côté galerie avec… la musique vaporeuse de Fetva, les sons dubs très solaires de Léa Baldazza, les effluves raves 90’s de Mykonos (Anna Dotigny), et les sonorités Latin et UK Bass de 101 Shawty ! BOISSONS D’AVRIL

Lundi férié, cuisine habitée et musique agitée

Floréal Belleville x SOIF

Côté restaurant : Réservation fortement recommandée via le lien suivant : https://bookings.zenchef.com/results?rid=362767&fullscreen=1Artwork : Louna Humbert

Floréal Belleville 43, rue des couronnes 75020

Contact :

Louna Humbert