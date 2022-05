boissieria duo paticia bosshard / xavier charles Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

boissieria duo paticia bosshard / xavier charles
Chez Alice Bethular 98 promenade de la digue Nyons

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20 22:00:00

Patricia BOSSHARD Violon
Xavier CHARLES Clarinette
maurice.badez@sfr.fr +33 4 75 27 76 52
Chez Alice Bethular 98 promenade de la digue
Nyons

