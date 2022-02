Atelier vannerie d’une Ruche Solaire en paille « Sun Hive » 1001 Abeilles Boisseuilh Catégories d’évènement: Boisseuilh

Dordogne

Atelier vannerie d’une Ruche Solaire en paille « Sun Hive » 1001 Abeilles, 8 juillet 2022 09:30, Boisseuilh. 8 – 10 juillet Sur place Tarif : 250 € les 3 jours, matériaux fournis contact@1001abeilles.org, 0607102974, https://www.helloasso.com/associations/1001-abeilles/evenements/atelier-de-fabrication-d-une-ruche-solaire-en-paille-sun-hive?_gl=1%2a1g9em4r%2a_ga%2aNTU3Njk1MzQzLjE2MzE2MzUyMDE.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY0NDkxODk3NS45MS4xLjE2NDQ5MTg5NzcuMA..&_ga=2.114102791.1610700540.1644916490-557695343.1631635201 3 jour pour créer une œuvre d’art : LA ruche de biodiversité par excellence ! Coudre du seigle et de l’osier et découvrir l’ancestrale vannerie spiralée…

Bâtir de nos mains un objet d’art et l’offrir à un essaim d’abeille

Tels sont les objectifs de ces 3 jours :

Repartir avec un savoir-faire et une ruche de biodiversité – La ruche solaire en paille (SUN HIVE) de Günther Mancke 1001 Abeilles Neboule, 24390 Boisseuilh, Dordogne 24390 Boisseuilh Dordogne vendredi 8 juillet – 09h30 à 18h00

samedi 9 juillet – 09h30 à 18h00

dimanche 10 juillet – 09h30 à 18h00 1001Abeilles

