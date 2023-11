Yanns – 1998 Tour ESPACE CULTUREL DU CROUZY Catégories d’Évènement: BOISSEUIL

Haute-Vienne Yanns – 1998 Tour ESPACE CULTUREL DU CROUZY, 29 novembre 2023, BOISSEUIL. Yanns – 1998 Tour ESPACE CULTUREL DU CROUZY. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 18:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 32.2 à 32.2 euros. DIFFUSION PROD (PLATESV-R-2020-003673) présente ce spectacle YANNS est LA révélation musicale de TikTok avec le titre «Clic Clic Pan Pan» qui comptabilise + de 100 millions de vues.Le pack VIP comprend :- 1 billet pour le concert- 1 rencontre avec l’artiste après le concert, avec la possibilité de faire des photos et des dédicaces- 1 pass collector- 1 cadeau surpriseLa rencontre VIP aura lieu APRÈS le concert. Pour participer à la rencontre, merci de vous présenter à l’issue du concert dans le hall. Vous serez ensuite dirigés vers la zone où se déroulera la rencontre. Veuillez vous présenter muni de vos billets VIP. Les retardataires ne pourront pas accéder à la rencontre. Seuls les détenteurs de billets VIP pourront participer à la rencontre avec l’artiste, les accompagnants ne seront pas acceptés. Accès PMR: 05 55 06 16 82Ouverture des portes à 17h Yanns Votre billet est ici ESPACE CULTUREL DU CROUZY BOISSEUIL LE BOURG Haute-Vienne 32.2

