Ujjaya & Leila Taïga seront en sleep concert toute la nuit du samedi 11 au dimanche 12 novembre à Onirika (Synthétiseur, kora, gongs, bols & voix sacrées du monde) 11 et 12 novembre 1

https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-ouverte/evenements/ujjaya-et-leila-taiga-en-sleep-concert-a-onirika

La nuit du samedi 11 au dimanche 12 novembre Ujjaya & Leila Taïga feront traverser le miroir aux auditeurs du sleep concert à Onirika, un endroit magique dans l’Eure à 1 h de Paris

La magie des voix sacrées du monde portée par Leila Taïga, les gongs, les bols, les flûtes rituelles et les synthétiseurs d’Ujjaya créeront une bulle sonore hors du temps propice aux rêves lucides et aux sorties astrales . Cette musique jouée toute la nuit sans interruption à un faible volume sonore emmène les auditeurs dans une région de la conscience entre la veille et le sommeil : c’est l’état hypnagogique, où la sensation du temps mais aussi les sensations auditives connaissent une distorsion. Cet état limite de la conscience, propice à l’ouverture d’une brèche spirituelle est connu en Inde et au Tibet sous le nom de yoga du sommeil .

Au petit matin Ujjaya jouera de sa kora pour réveiller en douceur les dormeurs .

L’évènement se terminera par un petit déjeuner convivial.

Pensez à amener votre sac de couchage

45€ / 35€ (étudiants & chômeurs). réservation sur Hello Asso

Compter 1h30 à partir de la gare St Lazare . Une navette Onirika prendra les sleepers à la gare d’Evreux

À Onirika, 3 impasse de la pierre, 27120 Boisset-les-Prévanches

