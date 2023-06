Concert exceptionnel de Ujjaya & Leila Taiga : Sleep concert à Onirika Onirika Boisset-les-Prévanches, 5 août 2023 21:00, Boisset-les-Prévanches.

Concert exceptionnel de Ujjaya & Leila Taiga : Sleep concert à Onirika Onirika Boisset-les-Prévanches 5 et 6 août

Ujjaya & Leila Taïga en sleep concert à Onirika : une nuit à la campagne en apesanteur sonore : magie des gongs, des bols chantants, et de l’électronique dans un endroit magique 5 et 6 août 1

Ujjaya sera en sleep concert toute la nuit du samedi 5 au dimanche 6 Août, à Onirika, un lieu magique dans la campagne de l’Eure (à 1h de Paris) . Les auditeurs assisteront allongés, entre la veille et le sommeil, à ce concert . Ujjaya jouera des synthétiseurs, des gongs et des bols chantants.

Leila Taiga introduira la nuit avec du chant indien méditatif, le dhrupad . Elle donnera ainsi le La pour une plongée dans les profondeurs de la conscience .

La nuit sera propice au deep listening, une musique faite de subtiles nappes de synthétiseurs assez statiques, traversés par de micro changement. Plus qu’un simple concert le sleep concert offre une expérience de la conscience qui peut aboutir à des visions, des rêves lucides ou à une sortie hors du corps . En effet, le sleep concert tient plus de l’expérience de la conscience que d’un concert normal.

Pensez à amener votre couverture et un coussin de tête, voir un tapis de yoga.

Le matin se terminera par un petit déjeuner vegan .

Tarifs : 35€/TR25€, réservation sur HelloAsso : Ujjaya & Leila Taïga : sleep concert à Onirika

Plus de renseignements sur l’event FB : https://www.facebook.com/events/167850606093746

à 1h30 de Paris par l’A13 et la N13.

à 1h45 en train à partir de St Lazare, une navette vous attendra à la gare d’Evreux.

Onirika 3 impasse de la pierre 27120 Boisset-les-Prévanches 27120 Eure