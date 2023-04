Marché de Noël Salle polyvalente la Jourdane, 3 décembre 2023, Boisset.

Venez faire le pleins d’idées cadeaux au Marché de Noël de Boisset. Salle polyvalente de la Jourdane..

2023-12-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle polyvalente la Jourdane

Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and fill up on gift ideas at the Boisset Christmas Market. Multipurpose room of la Jourdane.

Venga y llénese de ideas para regalar en el Mercado de Navidad de Boisset. Sala polivalente de la Jourdane.

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in Boisset, um sich mit Geschenkideen einzudecken. Mehrzweckhalle von La Jourdane.

