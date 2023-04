Soirée Saucisse au choux salle polyvalente Boisset Catégories d’Évènement: Boisset

Haute-Loire

Soirée Saucisse au choux salle polyvalente, 14 octobre 2023, Boisset. Le C.C.A.S organise une soirée saucisses de choux.

salle polyvalente

Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The C.C.A.S organizes a sausage and cabbage evening El C.C.A.S. organiza una velada de salchichas y repollo Das C.C.A.S. organisiert einen Kohlwurstabend Mise à jour le 2023-02-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

