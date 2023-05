Marché d’été avec animations le bourg Catégories d’évènement: Boisset

Marché d’été avec animations le bourg, 1 juillet 2023, Boisset. de 18h à 20h le marché de producteurs sera animé.

2023-07-01 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-01 20:00:00. .

le bourg

Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



from 6pm to 8pm the farmers’ market will be animated de 18:00 a 20:00 horas el mercado de agricultores estará animado von 18 bis 20 Uhr wird der Bauernmarkt belebt Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

