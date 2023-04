Matinée Familiale Nature Boisset Catégories d’Évènement: Boisset

Haute-Loire

Matinée Familiale Nature, 13 mai 2023, Boisset . Boisset ,Haute-Loire , Matinée Familiale Nature arboretum Boisset Haute-Loire

2023-05-13 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-13 Boisset

Haute-Loire . « Les structures Petite Enfance de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron organisent une matinée familiales nature l à l’arboretum de Boisset. Pot offert et pique nique tiré du sac Boisset

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Boisset, Haute-Loire Autres Lieu Boisset Adresse arboretum Boisset Haute-Loire Ville Boisset Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Boisset

Boisset Boisset Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boisset /

Matinée Familiale Nature 2023-05-13 was last modified: by Matinée Familiale Nature Boisset 13 mai 2023 arboretum Boisset Haute-Loire Boisset Haute-Loire

Boisset Haute-Loire