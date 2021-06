Valflaunès Château Boisset Hérault, Valflaunès Boisset Folie’s Château Boisset Valflaunès Catégories d’évènement: Hérault

[http://www.chateauboisset.fr](http://www.chateauboisset.fr)ion – Repas-concert Le samedi 26 juin nous accueillons les Green Duck ! Ce groupe incontournable dans la région, vous fera vibrer au son du rock irlandais. Retrouvez notre programme sur : www.chateauboisset.fr INFOS PRATIQUES : Billetterie : [https://www.chateauboisset.fr/event-details/boisset-folies-2021](https://www.chateauboisset.fr/event-details/boisset-folies-2021) Renseignements : [contact@chateauboisset.fr](mailto:contact@chateauboisset.fr) 07 82 25 27 29 Adresse : Château Boisset 34270 Valflaunès _**Évènement sur réservation, dans la limite des places disponibles.**_

Entrée sur billetterie, Tarif: 15€

Chaque année, le dernier week-end de juin, Boisset Folie’s est l’évènement incontournable de l’année au Château Boisset. Château Boisset Château Boisset 34270, Valflaunès – France Valflaunès Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T18:00:00 2021-06-26T22:00:00

