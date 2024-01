NUITS DE LA LECTURE Boisseron, vendredi 19 janvier 2024.

Lectures en déambulation – Vendredi 19 janvier – 19h – Bibliothèque de Boisseron

Lecture de textes et poésies sur le thème du corps par l’atelier

théâtre de Sandrine Musel et balade musicale. Rendez-vous

à la cabane à livres (Place de Gaulle) pour un parcours avec

plusieurs lieux de lecture et une arrivée à la bibliothèque où

vous attendront vin chaud et gourmandises !

Tout public. Entrée libre

Renseignement au 04 67 67 93 19 ou

bib.boisseron@paysdelunel.fr

Boisseron 34160 Hérault Occitanie



