Éguzon-Chantôme Indre Éguzon-Chantôme3 rue George Sand Indre Le travail du bois est une passion pour de nombreuses personnes. Certains en font leur métier, d’autres un passe-temps, un loisir qui permet d’exprimer créativité et savoir-faire.

Venez découvrir “La Boissellerie des bricoleurs” qui mettra à l’honneur le travail du bois effectué par les amateurs et les professionnels : tournage sur bois, chantournage, fabrication de paniers, jeux…

Rdv place de la Côtelette. Boissellerie des Bricoleurs, fête de la Châtaigne. tourisme@cc-valleedelacreuse.fr



